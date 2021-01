HSV verlängert mit Ambrosius

Gemeinsam mit Manuel Wintzheimer (21) und Amadou Onana (19) ist Stephan Ambrosius beim Hamburger SV die Entdeckung der laufenden Zweitliga-Saison. Die starken Leistungen des 22-Jährigen sollen bereits Celtic Glasgow, den FC Watford sowie italienische Erstligisten auf den Plan gerufen haben. Der Innenverteidiger sieht aber seine Zukunft weiter in seiner Heimatstadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der HSV offiziell bestätigt, wurde der Kontakt bis 2024 ausgedehnt. Der bisherige Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Ambrosius wird seit 2012 im Volksparkstadion ausgebildet. Seit dieser Saison ist der gebürtige Hamburger unter Trainer Daniel Thioune gesetzt.

„Stephan hat sich in den vergangenen Monaten eine wichtige Rolle in unserem Profikader erarbeitet. Er hat sich nach seiner Kreuzband-Verletzung zurückgekämpft und eine tolle Entwicklung genommen. Es ist immer schön für den HSV, wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Volksparkstadion auflaufen. Darum sind wir froh, dass uns Stephan langfristig erhalten bleibt“, so Sportchef Michael Mutzel.

Ambrosius wiederum freut sich über das in ihn gesetzte Vertrauen: „Ich bin sehr glücklich, dass die Verhandlungen nun zu einem Abschluss gebracht wurden und ich somit beim HSV bleiben kann. Es war immer mein Traum, im Volksparkstadion zu spielen. Dank der gesammelten Erfahrungen konnte ich die anfängliche Aufregung gegen eine große Freude am Spiel tauschen. Ich versuche immer 100 Prozent zu geben und möchte damit auch meine Teamkollegen motivieren. In der Zukunft möchte ich meine Entwicklung weiter vorantreiben und mit der Mannschaft erfolgreichen Fußball spielen.“