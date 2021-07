Kehrt Baba nach Augsburg zurück?

Der FC Augsburg könnte aufgrund von Verletzungssorgen auf der Linksverteidigerposition nochmals nachlegen. Der ‚kicker‘ bringt dabei mit Abdul Rahman Baba einen alten Bekannten ins Spiel. Dass der Ghanaer den FC Chelsea ein weiteres Mal auf Leihbasis verlässt, sei „durchaus möglich“.

Bei den Fuggerstädtern hatte Baba unter Markus Weinzierl einst den Durchbruch geschafft, bevor er 2015 für über 25 Millionen Euro zu den Blues wechselte. In London schaffte es der Defensivspieler aber nie wirklich, Fuß zu fassen und wurde mehrfach verliehen. Zuletzt lief der 27-Jährige in Griechenland für PAOK Saloniki auf, das neben Olympiakos Piräus auch in diesem Transferfenster an dem Linksfuß interessiert ist.