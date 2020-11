Vater: „Isco würde gerne eine andere Liga ausprobieren“

Wo liegt die Zukunft von Spielgestalter Isco? Seit Jahren hofft man bei Real Madrid auf einen Leistungssprung des Hochbegabten. Die Wahrheit ist allerdings eine andere: Isco versauert zu großen Teilen auf der Bank. Und Zinedine Zidane macht keine Anstalten, daran in naher Zukunft etwas zu verändern. Gerüchte um einen Winterwechsel sind die Folge.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Momentan liegen uns keine Angebote vor“, versicherte Iscos Vater Francisco Alarcón am gestrigen Montagabend in der Sendung ‚El Larguero‘ auf ‚Cadena SER‘. Gleichzeitig merkte Isco senior aber an: „Isco würde gerne eine andere Liga ausprobieren.“ Bei Real Madrid zu bleiben, wäre allerdings ebenso „kein Problem“.

Bis 2022 ist Iscos Vertrag bei den Königlichen noch datiert. Die mittlerweile schon siebenjährige Liaison hatte zwar einige Höhen, zumeist war der 38-fache Nationalspieler aber nicht mehr als ein großes Versprechen. Gut denkbar, dass sich die Wege im kommenden Sommer trennen – auch ein Wintertransfer ist bei entsprechendem Angebot wohl nicht ausgeschlossen.