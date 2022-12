Rolfes: Amiri-Verkauf vom Tisch

Nachdem Nadiem Amiri im Sommer noch ein Verkaufskandidat bei Bayer Leverkusen war, ist ein Abschied in diesem Winter ausgeschlossen. Wie Sportdirektor Simon Rolfes gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt, steht der 26-Jährige nicht zum Verkauf: „Das ist kein akutes Thema bei uns – im Sommer war er eins.“ Unter Trainer Xabi Alonso erhält Amiri deutlich mehr Spielzeit als noch unter Vorgänger Gerardo Seoane.

In den letzten drei Partien vor der Winterpause gelangen dem Mittelfeldspieler seine ersten zwei Torbeteiligungen in dieser Saison. „So wie er sich präsentiert hat mit Engagement und Biss im Training und auch im Spiel, ist er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft“, bestätigt Rolfes. Amiri steht unterm Bayer-Kreuz noch bis 2024 unter Vertrag. Im Sommer könnte bei ausbleibender Verlängerung ein Verkauf dennoch wieder ein Thema in Leverkusen werden.