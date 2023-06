Was läuft zwischen Nürnberg & Casar?

Der 1. FC Nürnberg schielt bei der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison in die dritte Liga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigen sich die Franken mit Aljaz Casar vom Hallescher FC. Der 22-jährige Slowene steht nur noch bis 2024 unter Vertrag. Will man in Halle noch eine adäquate Ablöse kassieren, müsste man das Sommer-Transferfenster in diesem Jahr nutzen.

Neben den Nürnbergern haben dem Bericht zufolge aber auch zwei weitere Vertreter aus Liga zwei Interesse. In der abgelaufenen Saison lief der zentrale Mittelfeldspieler in 30 Pflichtspielen für den HFC auf und überzeugte mit seinen Leistungen in einem Ausmaß, das nun höherklassige Klubs auf den Plan ruft.

