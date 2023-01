Im Sommer: Hertha bestätigt Plattenhardt-Abgang

Kapitän Marvin Plattenhardt wird bei Hertha BSC im Anschluss an diese Spielzeit von Bord gehen. Sportchef Fredi Bobic bestätigte heute gegenüber Medien: „Der Vertrag läuft im Sommer aus, das ist beschlossen und mit dem Spieler und seinen Beratern klar besprochen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Plattenhardt war zur Saison 2014/15 vom 1. FC Nürnberg nach Berlin gewechselt, bestritt für die Alte Dame bislang insgesamt 221 Spiele. Auch in der laufenden Saison ist er gesetzt, in 14 Pflichtspielen stand der 30-jährige Linksverteidiger auf dem Feld. Der Entschluss, Hertha zu verlassen, soll im Laufe der Hinrunde gereift sein.

Lese-Tipp

Keine Ablöse: Hertha verdient trotzdem an Björkan

Damit, dass Plattenhardt aufgrund seines Impfstatus‘ nicht am derzeitigen Trainingslager in den USA teilnehmen kann, hängt die Trennung unterdessen nicht zusammen. Bobic dazu: „Es ist seine Entscheidung, wir haben das mit ihm besprochen. Man kann keinen Spieler zwingen, sich impfen zu lassen. Uns war wichtig, dass er trainieren kann – das macht er in Berlin bei der U23.“