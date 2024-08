Spaniens Torschützenkönig: Roma angelt sich Dovbyk

Die AS Rom zieht Artem Dovbyk an Land. Für kolportierte 30,5 Millionen Euro verpflichten die Giallorossi den Ukrainer vom FC Girona, rund sechs Millionen können an Boni hinzukommen. Der 27-Jährige erhält einen Vertrag bis 2029. Auch Atlético Madrid stand zwischenzeitlich vor einer Verpflichtung des Torschützenkönigs, der sich aber gegen einen Wechsel innerhalb der Liga entschieden hatte.

In Madrid wird Dovbyk in die Fußstapfen des vorläufig zum FC Chelsea zurückgekehrten Romelu Lukaku (31) treten. Die Römer sollen sich nach der einjährigen Leihe zwar mit einer Festverpflichtung des Belgiers beschäftigt haben, letzten Endes hat man sich aber für die jüngere Option entschieden.

Dovbyk war erst im vergangenen Sommer für weniger als acht Millionen Euro vom ukrainischen Erstligisten SK Dnipro-1 nach Girona und spielte eine Fabelsaison im Trikot der Katalanen. Mit 24 Toren und acht Assists in 36 Ligapartien war Dovbyk Toptorschütze in La Liga. Nun geht er in Rom auf Torejagd.