United „zurück an die Weltspitze“ | Lukakus Wiedergeburt

Vinigantisch

Vinícius Júnior hat beim 2:0-Sieg von Real Madrid gegen CA Osasuna geglänzt. Immer wieder stieß der Brasilianer entscheidend nach vorn und bereitete den wichtigen Führungstreffer von Federico Valverde vor. Vinícius’ eigener Treffer zum vermeintlichen 2:0 wurde wegen einer Abseitsposition zurückgekommen. Eine Leistung, die besonders Cheftrainer Carlo Ancelotti imponierte: „Er hört nicht auf, anzugreifen, er hört nicht auf, Gegner auszudribbeln.“ Die ‚as‘ zeigt den Edeltechniker heute brüllend mit weit aufgerissenen Augen auf ihrer Frontseite, dazu der Titel: „Eine Bestie“. Auch Offensivtalent Álvaro Ródriguez stand bei seinem Ligadebüt für die Königlichen im Mittelpunkt. Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung lieferte der Urugayer kurz vor Abpiff die Vorlage zum 2:0-Endstand durch Marco Asensio.

Ja, er lebt noch

Romelu Lukaku hat sich nach 189 Tagen ohne eigenen Treffer mal wieder in die Torschützenliste eingetragen. Per Elfmeter markierte der Linksfuß das zwischenzeitliche 1:0 für Inter Mailand gegen Udinese Calcio (3:0). Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen war das gestrige Tor erst das dritte in der laufenden Pflichtspielsaison. „Treffer von Lukaku – Romelu entfesselt das San Siro“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Dass der Belgier den Elfmeter erst im zweiten Anlauf verwandelte, spielt für die italienische Sportzeitung keine Rolle. Lukakus Treffer gegen Udine-Schlussmann Silvestri wird trotzdem zum Gedicht: „Noch bevor der Schiedsrichter zum VAR ging, umklammerte er den Ball fest mit seinen Händen wie ein Kind sein Lieblingsspielzeug. Die Sehnsucht, ein Tor zu erzielen, war so groß, dass der erste Schuss nur ein schüchterner Anruf an Silvestri war.“

Lese-Tipp

Rashford-Vertrag ist Uniteds „Priorität“

Zurück an die Weltspitze

Der geplante Verkauf von Manchester United geht in die heiße Phase. Aktuell buhlen der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe und Katari-Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani um die Mehrheitsanteile am englischen Rekordmeister. Nachdem Al Thani bereits seine Pläne mit den Red Devils verkündet hatte, zog nun auch Ratcliffe nach und ließ dabei keinen Superlativ ungenutzt. Er wolle United „wieder zur Nummer eins in der Welt machen“, heißt es in einem Statement. Die englische Presse nimmt diese Worte zum Anlass für große Schlagzeilen. „Die Besten der Welt: Ratcliffe verspricht United an die Spitze zu setzen“, schreibt der ‚Daily Express‘. Der ‚Daily Mirror‘ spricht aus Ratcliffes Sicht und titelt: „Ich mache United zur Nummer eins der Welt (Und den Fans gebe ich auch ein Mitspracherecht).“