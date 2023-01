Hertha-Interesse: PSG-Talent Kari vor Leihe

Paris St. Germain will Mittelfeldtalent Ayman Kari per Leihe Spielzeit verschaffen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, sucht PSG gemeinsam mit dem Umfeld des 18-Jährigen nach einem geeigneten Leihverein. Ein potenzieller Abnehmer ist RB Salzburg, die besten Karten besitzt allerdings ein unbekannter Klub aus der Ligue 1. Auch andere französische Vereine beschäftigen sich mit Kari, der auch in der Bundesliga ein Thema war.

Nach FT-Infos befasste sich Anfang Januar unter anderem Hertha BSC mit dem Youngster. Karis Stärken als Sechser liegen in der Balleroberung, der französische U19-Nationalspieler stellt darüber hinaus regelmäßig seinen Vorwärtsdrang unter Beweis. Für PSG kommt das Eigengewächs derzeit nur in der U19 zum Einsatz, bei den Profis reicht es für den 1,76 Meter großen Rechtsfuß immerhin für gelegentliche Kadernominierungen. Das soll sich nach der geplanten Leihe möglichst ändern.

