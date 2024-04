Bayerns Zusage an Stanisic

Der FC Bayern dürfte sich bereits mehrfach geärgert haben, Josip Stanisic im Sommer ersatzlos an Bayer Leverkusen verliehen zu haben. Nicht nur, dass im Winter dann für satte 30 Millionen Euro im dauerverletzten Sacha Boey (23) ein neuer Rechtsverteidiger geholt werden musste – zu allem Überfluss traf Stanisic auch noch im meisterschaftsvorentscheidenden Duell zwischen Bayer und Bayern (3:0) zur Leverkusener Führung.

Im Sommer läuft die Leihe ab. Der neue Meister will Stanisic zwar halten und würde dafür auch tiefer in die Tasche greifen – doch Stand jetzt kehrt der gebürtige Münchner in seine Heimatstadt zurück. Das unterstrich er nun auch gegenüber ‚Sky‘ nochmal.

Stanisic soll „fester Bestandteil“ sein

„In die Pläne bin ich jetzt nicht involviert, aber ich habe schon ein paar Gespräche geführt. Da hieß es schon, dass ich fester Bestandteil bin“, zitiert der Bezahlsender den 24-jährigen Defensiv-Allrounder. Es gibt also durchaus schon eine Zusage der Bayern an Stanisic.

Dieser betonte jedoch: „Mein Kopf ist noch hier und das wird auch so bleiben bis zum Ende der Saison.“ Aktuell ist der kroatische Nationalspieler unter Xabi Alonso gesetzt und will mit Bayer nach der Meisterschaft auch noch den DFB-Pokal und die Europa League-Trophäe abräumen.