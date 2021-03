Reals 30-Millionen-Plan mit Bale

Real Madrid hat wohl keine Verwendung mehr für Gareth Bale. Laut einem Bericht der ‚Marca‘ sieht der Plan der Königlichen vor, die rund 30 Millionen Euro Brutto-Gehalt des 31-jährigen Walisers einzusparen.

Bale selbst kündigte zuletzt an, im Anschluss an seine Leihe bei Tottenham Hotspur nach Madrid zurückkehren zu wollen. Dies dürfte allerdings als Teil des Pokers verstanden werden, denn sowohl mit dem Klub als auch mit Großteilen der Fans hatte es sich Bale schon in der vergangenen Saison verscherzt.