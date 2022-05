Darmstadt-Gerüchte um Wintzheimer

Manuel Wintzheimer könnte in diesem Sommer im Anschluss an sein Vertragsende beim Hamburger SV innerhalb der zweiten Liga weiterziehen. Trotz Interesses von ausländischen Klubs führt laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ „eine heiße Spur“ zum SV Darmstadt 98. Am Böllenfalltor falle der Name des 23-jährigen Offensivspielers „auffällig oft“.

Die Lilien müssen voraussichtlich Torjäger Luca Pfeiffer ersetzen. Der 25-Jährige kehrt nach aktuellem Stand nach 15 Treffern und sechs Assists in 31 Ligaspielen zu seinem Stammklub FC Midtjylland zurück. Während Wintzheimer in der vergangenen Saison noch mit 16 Scorerpunkten einer der prägenderen Akteure beim HSV war, stehen in der aktuellen Spielzeit nur drei Torbeteiligungen zu Buche. Dementsprechend entschieden sich die Rothosen gegen eine Verlängerung mit Wintzheimer.