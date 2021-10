Herthas Grundsatz für die Dárdai-Nachfolge

Hertha BSC will im Falle einer Entlassung von Cheftrainer Pál Dárdai offenbar nicht auf einen klassischen Feuerwehrmann setzen. Der neue Mann soll „der Richtige für mehrere Jahre sein“, heißt es in einem Bericht der ‚Sport Bild‘. Passenderweise hatte Sportchef Fredi Bobic bereits zu Amtsantritt die hohe Fluktuation auf dem Herthaner Trainerstuhl in den vergangenen Jahren kritisiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch habe der neue starke Mann bei der Alten Dame aber Vertrauen in Amtsinhaber Dárdai, der Glaube an die Trendwende sei weiter vorhanden. Dass zuletzt unter anderem Borussia Dortmunds Technischer Direktor Edin Terzic bei der Hertha gehandelt wurde, lässt andererseits erhöhte Alarmbereitschaft im Berliner Olympiapark erahnen.