Liverpool-Gerüchte um Reals Vinícius

Der FC Liverpool hat angeblich Vinícius Júnior (20) im Visier. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge zählt der brasilianische Angreifer von Real Madrid zu jenen Spielern, die Reds-Coach Jürgen Klopp zu potenziellen Zielen auf dem Sommer-Transfermarkt erkoren hat. Schon länger befinde sich Vinícius im Blickfeld des gebürtigen Stuttgarters.

Die Liverpooler Kaderbreite ist derzeit ein großes Thema an der Merseyside. Neben zahlreichen Verletzungen im Abwehrbereich stößt auch die Offensive in dieser aufreibenden Saison an ihre Leistungsgrenze. Ein Mann wie Vinícius (26 Pflichtspiele, drei Tore, drei Vorlagen) könnte im Sommer für größere Variabilität sorgen. Ob die Spur nach Liverpool heißer wird, bleibt aber erst noch abzuwarten.