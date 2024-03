Jorginho-Berater: „Wieso sollte man nein sagen?“

Jorginho möchte sich für den Sommer offenbar alle Optionen offenhalten. Der Berater des defensiven Mittelfeldspielers in Diensten des FC Arsenal, Joao Santos, erläuterte gegenüber ‚Radio Sportiva‘: „Sein Vertrag bei den Gunners läuft im Sommer aus. Wir sprechen mit ihnen über eine Verlängerung und, ob er im nächsten Jahr gebraucht wird.“

Dennoch schließt Santos einen Tapetenwechsel nicht aus: „So ist es immer im Fußball. Jorginho hat sein ganzes Leben in Italien gespielt. Er mag es dort sehr, wieso sollte man also nein sagen?“ Konkretes Interesse an dem 32-jährigen Sechser signalisiert dem Vernehmen nach der FC Barcelona. Arsenal pocht unterdessen auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit. Ausschlaggebend wird wohl die Aussicht auf Spielanteile sein, eine Reservistenrolle kommt für Jorginho nicht in Frage.