Chelsea: Sancho und Félix droht Bankplatz

Mit Jadon Sancho (24) und João Félix (24) wechselten im vergangenen Transferfenster zwei weitere Spieler mit Startelfambitionen zum FC Chelsea. Dass sich in dem aufgeblähten Kader bei fehlender Leistungsbereitschaft auch Topstars hinten anstellen müssen, machte Trainer Enzo Maresca auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Ligaspiel gegen den AFC Bournemouth (21 Uhr) klar: „Ich habe mit Sancho und Joao Felix gesprochen, als sie zu uns kamen, und ich habe es ihnen gesagt: Wenn ihr hierher kommt und nicht ordentlich arbeitet, dann werdet ihr nicht spielen.“

Ohne den zu Göztepe verliehenen David Datro Fofana (21) umfasst der Kader der Londoner 29 Spieler. Es werden also an jedem Spieltag einige namhafte Kicker nur auf der Bank oder sogar der Tribüne der Londoner Platz nehmen müssen. Nach drei Spieltagen stehen die Blues mit vier Punkten auf dem elften Tabellenplatz in der Premier League.