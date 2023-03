Alonso: Bewerbungsschreiben für Real?

Aus den ersten sieben Partien unter der Führung von Xabi Alonso holte Bayer Leverkusen nur einen Sieg. Mittlerweile hat die Werkself unter dem Spanier aber ihren Stil gefunden. Sechs Siege aus den zurückliegenden sieben Partien belegen dies eindrucksvoll. Vor allem der 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern hat für Aufsehen gesorgt. Bayer gelingt der Spagat zwischen kontrollierter Defensive und ansehnlichem Offensivfußball.

Alonso versteht es vor allem, seinen guten Einzelkönnern den nötigen Freiraum zur Entfaltung zu geben. Moussa Diaby (23) ist in bestechender Form, Amine Adli (22) entwickelt sich prächtig, Exequiel Palacios (24) ist endlich angekommen in Leverkusen und Florian Wirtz (19) ist nach seinem Kreuzbandriss zurück in Richtung Bestform. Da fällt es für Bayer 04 sogar kaum ins Gewicht, dass Patrik Schick (27) in dieser Saison mit zwei Treffern nur eine Nebenrolle spielt.

Alonso hat die richtige Mischung gefunden. Ein Punkteschnitt von 1,79 unter seiner Regie lässt Leverkusen nach einem verpatzten Saisonstart wieder von Europa träumen. Und in Spanien nimmt man diese Entwicklung ebenfalls zur Kenntnis. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge empfiehlt sich der 41-Jährige in Deutschland für ein künftiges Engagement bei seinem Ex-Klub Real Madrid.

Alonso im Hinterkopf?

Bis 2024 steht dort noch Carlo Ancelotti unter Vertrag. Ob dem 63-Jährigen noch einmal ein neuer Kontrakt angeboten wird, ist ungewiss. Zuletzt war Ancelotti auch als neuer Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft im Gespräch.

Real muss im Titelrennen in dieser Saison dem FC Barcelona den Vortritt lassen. Und auch im Pokal-Halbfinale sieht es nach einem 0:1 vor eigenem Publikum im Hinspiel gegen Barça düster aus. Ancelotti kann die Saison vermutlich wieder einmal nur durch einen Triumph in der Champions League retten.

Akut um seinen Job bangen muss er aktuell aber nicht. Klar ist aber: Ewig wird Ancelotti nicht mehr auf der königlichen Bank sitzen. Und wenn es dann eines Tages um seine Nachfolge geht, dann dürfte auch der Name Alonso mit in der Verlosung sein.