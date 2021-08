Werder: Friedl vor Union-Wechsel | Wird Fassnacht der Königstransfer?

Marco Friedl (23) wird die weitere Saison wohl nicht im Trikot von Werder Bremen absolvieren. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge steht der österreichische Innenverteidiger vor einem Transfer zu Union Berlin. Bremer und Berliner seien „dicht vor einer Einigung“.

An einem längeren Zweitliga-Aufenthalt hat Friedl augenscheinlich kein Interesse. Werders Geschäftsführer Sport Frank Baumann würde seinen Leistungsträger mit Vertrag bis 2023 zwar gerne halten, doch der sperrt sich und dürfte schlussendlich seinen Willen bekommen. Immerhin: Den Bremern soll Friedls Abgang mit einer Ablöse zwischen fünf und sechs Millionen Euro versüßt werden.

Fassnacht soll kommen

In einer ähnlichen Ablöse-Kategorie bewegt sich Flügelspieler Christian Fassnacht (27) von den Young Boys aus Bern. Wie ‚Sky‘ und ‚kicker‘ unisono berichten, steht der Schweizer EM-Teilnehmer auf Werders Transferliste und soll bis zum Ende der Wechselperiode am Dienstag an die Weser kommen.

Schon allein in finanzieller Hinsicht wäre Fassnachts Transfer nach Bremen bemerkenswert. Zahlt der SVW die geforderten fünf Millionen Euro Ablöse, wäre der Eidgenosse der teuerste Zweitliga-Transfer dieses Sommers. Er käme zudem als Leistungsträger bei einem Champions League-Teilnehmer. Fassnachts Vertrag bei den Young Boys ist noch bis 2023 datiert.