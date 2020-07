Bericht: Roma will Dzeko loswerden

Die AS Rom will sich angeblich von Mannschaftskapitän Edin Dzeko trennen. Einem Bericht des ‚Corriere dello Sport‘ zufolge sehen sich die Italiener im Zuge der Coronakrise zu Sparmaßnahmen gezwungen. Auf Platz fünf liegend, zwölf Punkte hinter Stadtrivale Lazio, wird die Roma die kommende Saison ohne wichtige Einnahmen aus der Champions League planen müssen.

Dzeko hatte seinen Vertrag in der Hauptstadt erst im vergangenen August bis 2022 verlängert – sein Jahresgehalt soll bei 7,5 Millionen Euro liegen. Interesse am 34-jährigen Bosnier wird Juventus Turin und Inter Mailand nachgesagt. In der noch laufenden Serie A-Saison steht Dzeko bei 15 Toren in 32 Einsätzen.