Borussia verleiht Reitz

Rocco Reitz wird die kommende Saison mit der Aussicht auf mehr Spielpraxis in Belgien verbringen. Borussia Mönchengladbach verleiht das 19-jährige Eigengewächs für ein Jahr an VV St. Truiden. Bei den Fohlen kam der zentrale Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison zu lediglich 60 Einsatzminuten in zwei Partien.

Sportdirektor Andre Pinto ist begeistert, den Teenager an Bord zu haben: „Rocco ist ein junges Talent, das wir nach Sint-Truiden holen, um unserem Cheftrainer mehr Optionen im Mittelfeld zu bieten. Er ist ein Spieler mit Weitblick, der den Ball in aller Ruhe von hinten heraus spielen kann. Er ist aggressiv in der Verteidigung und arbeitet an beiden Enden des Spielfelds sehr hart.“