„Sollte sich freuen“: Rose kontert Werner-Kritik

Marco Rose weist die Vorwürfe von Timo Werner, er habe wenig Kontakt zum Stürmer gepflegt, zurück. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach sagte der Trainer von RB Leipzig: „Ich habe mich sehr um Timo bemüht. Wir haben viele Gespräche geführt. Ich glaube, dass das Thema insgesamt sehr komplex ist.“

Werner hatte in einem Interview mit ‚Sky‘ geäußert, dass es zwischen ihm und Rose relativ wenig Austausch gegeben habe. Laut Rose also eine nicht zutreffende Darstellung. „Er sollte sich freuen, dass es ihm so geht, wie es ihm geht. Ansonsten ist es schon ein Stück weit innehalten, demütig bleiben, die eigene Situation richtig einschätzen“, legt der gebürtige Leipziger nach. Dennoch sei es normal, dass ein Spieler das dann ein Stück weit auch anders empfinde.