Besiktas bietet für Amiri

Besiktas bemüht sich um eine Verpflichtung von Nadiem Amiri. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Istanbuler ein erstes Angebot bei Bayer Leverkusen eingereicht – der Bundesligist habe die Offerte aber für deutlich zu niedrig befunden.

In Leverkusen hoffe man, in etwa die neun Millionen Euro wieder einzunehmen, die man vor drei Jahren an die TSG Hoffenheim gezahlt hatte. Amiris Vertrag am Rhein läuft noch bis 2024. Trainer Gerardo Seoane stellte erst heute klar, dass die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit für den 25-jährigen Mittelfeldspieler limitiert ist.