Winter-Abgang: Gladbachs Cvancara in die Wüste?

Borussia Mönchengladbach könnte in diesem Winter ein Abgang von Tomas Cvancara bevorstehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, liebäugelt der 24-jährige Stürmer mit einem Wechsel in die saudi-arabische Pro League. An den Bundesligisten ist der tschechische Nationalspieler (acht Länderspiele) noch bis 2028 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben einem Wechsel in den Wüstenstaat ist auch ein Engagement in der Türkei eine Option. Zuletzt kursierten Gerüchte um das Interesse von Galatasaray. Laut ‚Sky‘ würde man Cvancara in Gladbach nur im Winter ziehen lassen, falls die Verantwortlichen ein lukratives Angebot erreicht und man bereits Ersatz in der Hinterhand hat.