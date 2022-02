Coman-Verlängerung: Nagelsmanns erfolgreiche WhatsApp

17 Millionen Euro jährlich soll Kingley Coman fortan beim FC Bayern verdienen. Im Interview mit ‚Sport1‘ verrät der Franzose, dass es bei seiner Zukunftsplanung nicht ausschließlich ums Geld ging.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coman brauchte Zeit

„Ich habe hier so viel erlebt, so viele Titel gewonnen. Natürlich fragst du dich da, ob du etwas anderes probieren sollst. Ich musste deshalb nachdenken und herausfinden, was ich will und wohin ich will“, erklärt Coman, warum er sich mit der Entscheidung so lange Zeit gelassen hat, „das hat dann nicht immer nur mit Fußball zu tun, sondern auch mit persönlichen Interessen. Ich brauchte einfach Zeit. Und die habe ich mir genommen.“

Ausschlaggebend für das Votum pro München war auch das Vertrauen der Klubführung. Demnach hat Coman „viele gute Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer geführt“. Er ist dann zu der Einsicht gekommen: „Ich habe hier doch alles, also muss ich mich auch nicht anderweitig umschauen. Der FC Bayern ist wie eine Familie. Wenn du so viel Hilfe bekommst wie ich, gerade nach meiner Herz-OP zu Beginn der Saison, willst du natürlich auch etwas zurückgeben.“

Nagelsmann ausschlaggebend

Dabei hatte speziell Julian Nagelsmann einen großen Anteil an der Vertragsverlängerung. Der Cheftrainer habe dem 25-Jährigen „von Anfang an gesagt, dass er mich unterstützt, ich sehr wichtig für ihn und die Mannschaft bin“.

Nagelsmann habe dabei nie einen Hehl daraus gemacht, dass „er mich gerne behalten möchte“. Die Beharrlichkeit des Trainers zahlte sich aus. „Er hat mir auch mal bei WhatsApp geschrieben. Er ist ein Trainer, der viel mit seinen Spielern im Austausch ist, nicht nur mit mir. Ich mag ihn und auch seine Denkweise von Fußball. Das hat mir die Entscheidung erleichtert“, versichert Coman.