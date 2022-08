Arsenal verleiht Rúnarsson erneut

Rúnar Alex Rúnarsson will Spielpraxis in der Türkei sammeln. Der Torhüter des FC Arsenal wird für eine Saison an Süper Lig-Klub Alanyaspor verliehen. In London steht der 27-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag.

Rúnarsson war vor zwei Jahren für zwei Millionen aus Dijon zu den Gunners gewechselt, kam seitdem sechsmal zum Einsatz. Die vergangene Saison verbrachte der 17-fache isländische Nationalspieler leihweise in Belgien bei OH Leuven.