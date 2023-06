FC Bayern: Atal auf der Liste

Der FC Bayern weitet seine Außenverteidiger-Suche auf Frankreich aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist Youcef Atal ein Thema in den internen Transfergesprächen der Münchner. Der 27-jährige Rechtsfuß steht nur noch bis 2024 beim OGC Nizza unter Vertrag.

Das Boulevardblatt betont jedoch, dass der Algerier kein „ganz heißer Kandidat“ beim Rekordmeister sei. Wunschkandidat für hinten rechts ist schließlich der englische Nationalspieler Kyle Walker (33/Manchester City). Als erste Alternative gilt César Azpilicueta (33/FC Chelsea).

Die langjährige Stammkraft Benjamin Pavard (27) will den FCB in diesem Sommer verlassen, entsprechend sucht das Transferteam um Uli Hoeneß Ersatz. Atal spielt schon seit 2018 in Nizza. Erfahrung auf Champions League-Niveau fehlt ihm gänzlich.