Fazit zur Hinrunde: Das bewirkt Nagelsmann bei Bayern

Als Nachfolger von Hansi Flick, der während seiner Amtszeit mit dem FC Bayern alle Titel holte, die es zu gewinnen gab, hatte Julian Nagelsmann bei Amtsantritt ein schweres Päckchen zu tragen. Zusätzlich war sein Transfer von RB Leipzig zum Rekordmeister der teuerste Trainerwechsel der Bundesliga-Historie.

Trotz des gehörigen Drucks auf den 34-Jährigen weiß Nagelsmann zu überzeugen. In der Liga steht der FCB an der Tabellenspitze. Mit 43 Punkten und einem Torverhältnis von 56:16 dominieren die Bayern die Bundesliga. Die Champions League-Gruppenphase beendete der Serienmeister ohne Punktverlust – sechs Siege aus sechs Spielen.

Lediglich das 0:5-Debakel gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal ist ein dunkler Fleck auf der sonst nahezu weißen Weste. Die Methoden des jungen Übungsleiters scheinen zu greifen, der FC Bayern wirkt variabler und stets gefährlich, ohne sich defensiv zu entblößen. Auch individuell machten einige Spieler unter ihrem neuen Chef sichtbar Fortschritte.

Flügelspieler mit Defensivaufgaben

Spätestens seit der Ära von Louis van Gaal wurde an der Säbener Straße großer Wert auf das Spiel über die Flügel gelegt. Auch unter Nagelsmann sind die Positionen äußerst wichtig. Allerdings müssen Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané deutlich mehr Aufgaben bewältigen als ihre Vorgänger Franck Ribéry und Arjen Robben.

Die drei pfeilschnellen Flügelstürmer zeigen regelmäßig, dass sie auch ihre Defensivaufgaben wahrnehmen und nicht nur für die Glanzmomente im Offensivspiel zuständig sind. Das war in der Vergangenheit nicht immer so, ist bei Nagelsmanns fließendem System aber unausweichlich, will man nicht regelmäßig in brandgefährliche Konter der Gegner laufen.

Insbesondere Sané machte während des vergangenen halben Jahres eine sehr positive Entwicklung unter Nagelsmann durch. Seine gewonnenen Zweikämpfe und wichtigen Balleroberungen werden vom Publikum inzwischen mit Applaus gewürdigt, während er zu Beginn der Saison noch mit Pfiffen bedacht wurde. Auch ein Verdienst von Nagelsmann, der Sané trotz schwächerer Leistungen weiter das Vertrauen schenkte.

Dreier- und Viererkette

Taktisch hat sich die Mannschaft unter Nagelsmann ebenfalls weiterentwickelt. Ähnlich wie bei RB Leipzig implementierte der Coach einen fließenden Übergang von Vierer- zur Dreierkette. Dies ermöglicht Alphonso Davies, über die linke Seite seinen überschwänglichen Offensivdrang auszuleben und die Seite zu überladen, sodass die gegnerischen Abwehrreihen zuweilen überfordert scheinen.

Doch das ist nur einer von vielen taktischen Kniffen, die den FC Bayern derzeit zu einem der formstärksten Teams in Europa machen. Nach dem ersten halben Jahr lässt sich schon sagen, dass in der Allianz Arena attraktiver und variabler Offensivfußball gespielt wird. Das darf sich Nagelsmann auf die Fahne schreiben.

Am Ende zählen in München aber ausschließlich Titel und nach dem Pokalaus gegen Mönchengladbach kann Nagelsmann nur noch die Meisterschaft und die Champions League holen. Der Druck lässt trotz des guten Starts bei den Bayern also nicht nach und Nagelsmann wird am Ende der Saison daran gemessen werden, ob er es geschafft hat, Trophäen in die bayrische Landeshauptstadt zu holen.