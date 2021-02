Rom: Pastore nach Katar?

Javier Pastore könnte seine Karriere in Katar ausklingen lassen. Wie ‚France Football‘ berichtet, hat der 31-Jährige seinen Berater damit beauftragt, einen passenden Klub im Nahen Osten für ihn zu finden. Sein Vertrag bei der AS Rom ist noch bis 2023 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Italien würde man dem Mittelfeld-Routinier vermutlich keine Steine in den Weg legen. Auch verletzungsbedingt kam Pastore in der laufenden Spielzeit zu keinem Einsatz. Schon die vergangene Saison musste der Argentinier über weite Teile aussetzen.