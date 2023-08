Sevilla: Augustinsson leihweise zu Anderlecht

Ludwig Augustinsson winkt ein Engagement in der belgischen ersten Liga. Laut Fabrizio Romano steht der RSC Anderlecht unmittelbar davor, den Linksverteidiger vom FC Sevilla leihweise für eine Spielzeit unter Vertrag zu nehmen. Dem Journalisten zufolge macht sich der 29-Jährige, der vertraglich noch bis 2025 an die Andalusier gebunden ist, in Kürze auf den Weg zum Medizincheck.

Augustinsson war bereits in der vergangenen Saison bei zwei verschiedenen Klubs untergebracht: Die Hinrunde absolvierte der Schwede bei Aston Villa, in der Rückrunde wurde der Linksfuß an RCD Mallorca verliehen. Beide Engagements sorgten nicht für die gewünschte Wirkung, lediglich neunmal stand der ehemalige Werder-Profi auf dem Platz. In Anderlecht soll Augustinsson nun mehr Einsatzminuten sammeln.