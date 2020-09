Verwirrung um Schaub-Wechsel

Hannover 96 erhält offenbar den Zuschlag bei Louis Schaub. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird der Offensivspieler vom 1. FC Köln an den Zweitligisten verliehen. Die offizielle Vorstellung des designierten Neuzugangs sei in Kürze zu erwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber sagt gegenüber dem ‚kicker‘: „Louis ist ein interessanter Spieler, der seine Fähigkeiten schon nachgewiesen hat.“ Schaub ist im zentral offensiven Mittelfeld, aber auch auf den Außenbahnen einsetzbar.

In Köln steht der 25-jährige Österreicher noch bis 2022 unter Vertrag. Der FC hatte Schaub vor zwei Jahren für 3,5 Millionen Euro von Rapid Wien verpflichtet. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison war der Linksfuß an den Hamburger SV verliehen.

Update (17:53 Uhr): Mittlerweile steht der neue Klub von Schaub fest. Entgegen der ‚kicker‘-Meldung zieht es den Köln-Profi nicht nach Hannover, sondern in die Schweiz. Wie der FC Luzern bekanntgibt, wird der Spielmacher für eine Saison inklusive Kaufoption ausgeliehen. Mehr Infos...