Hertha: Weiter Rückendeckung für Schwarz

Sandro Schwarz hat bei Hertha BSC nach wie vor große Rückendeckung. Laut der ‚Sport Bild‘ wurde dem Cheftrainer intern erneut das Vertrauen ausgesprochen. Die Alte Dame will im Abstiegskampf im Gegensatz zum Vorjahr nicht auf einen Feuerwehrmann vertrauen, der die Kohlen aus dem Feuer holt. Vergangene Saison hatte Felix Magath den Klub über die Relegation gegen den Hamburger SV in der Bundesliga gehalten. Schwarz traut man nach wie vor den Klassenerhalt zu, auch wenn es zuletzt Gerüchte um einen möglichen Nachfolger gab.

„Er brennt total für die Sache, er identifiziert sich total mit seinem Team und Hertha BSC. Man spürt in jeder Situation: Die Mannschaft will nicht nur, sie kann auch“, wird Sportdirektor Benjamin Weber zitiert, „wir haben eine totale Überzeugung wie er mit der Mannschaft arbeitet.“ Aktuell belegen die Berliner Platz 16 in der Liga. Hertha hat mit ausstehenden Duellen gegen die Mitabstiegskandidaten VfB Stuttgart, Schalke 04 und VfL Bochum sein Schicksal noch in der eigenen Hand.

