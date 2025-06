Italiens Trainersuche: Was läuft mit Tedesco?

Erst vor vier Tagen teilte der italienische Fußballverband mit, dass sich die Wege der Squadra Azzurra und Luciano Spalletti trennen werden. Seitdem sind die Italiener intensiv auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer und haben dabei eine Vielzahl an Kandidaten ausgemacht.

Der Favorit auf den Trainerposten ist Gennaro Gattuso, der ein enges Verhältnis zu Gianluigi Buffon pflegt und somit gute Kontakte zur Nationalmannschaft hat. Dahinter werden im Umfeld der Italiener eine Reihe an prominenten Namen diskutiert.

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ nennt Rafa Benitez, Roberto Mancini und José Mourinho als mögliche Nachfolger Spallettis, wobei Mourinho bei Fenerbahce ein Gehalt bezieht, das die FIGC nicht bezahlen kann.

Noch gibt es keinen Kontakt

Zwischen all der Prominenz taucht laut der Sportzeitung auch der Name Domenico Tedesco auf. Der 39-jährige gebürtige Italiener stand zuletzt zwei Jahre als Nationaltrainer Belgiens an der Seitenlinie, wurde dort im Februar aber entlassen und wäre wohl die kostengünstigste Variante.

Vor seinem Engagement bei den Roten Teufeln coachte Tedesco unter anderem den FC Schalke und RB Leipzig und machte mit dem Gewinn des DFB-Pokals 2022 auf sich aufmerksam.

Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘, gibt es derzeit aber noch keinen Kontakt zwischen Tedesco und dem italienischen Verband. Sein Name wird intern aber seit gestern diskutiert. Schon gegen Ende dieser Woche will Italien einen neuen Trainer präsentieren.