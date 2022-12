Milan-Coach: „Ich rate Leão, in Mailand zu bleiben“

Andrea Pioli ist sich sicher, dass der beste Platz für Rafael Leão der AC Mailand ist „Ich rate ihm, einen neuen Vertrag zu unterschreiben und in Mailand zu bleiben“, erklärt der Milan-Trainer gegenüber ‚Sky Italia‘ und fügt an: „Ich sehe Rafa hier sehr glücklich.“

Milan pokert seit Wochen um eine Vertragsverlängerung mit dem portugiesischen WM-Fahrer. Vereine aus der Premier League haben jedoch längst die Fühler ausgestreckt. Laut Pioli ist die Entwicklung in Mailand aber noch nicht abgeschlossen: „Leão wird hier die Chance haben, sich wieder zu verbessern, er fühlt sich in Mailand in diesem Team wohl.“ Der Vertrag des 23-jährigen Offensivspielers läuft 2024 aus.

