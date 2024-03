Eintracht: Falsche Erwartungen an Winter-Transfers?

Dino Toppmöller glaubt, dass die Messlatte an die Winter-Transfers von Eintracht Frankfurt zu hoch angesetzt wurde. „Wir haben einen sehr spannenden Kader mit großem Potenzial. Aber viele Fans erwarten ja die neuen Spieler in ihrer besten Form. Donny van de Beek in Ajax-Form, Sasa Kalajdzic in Stuttgart-Form und Hugo Ekitiké in Reims-Form. Wir wissen, dass sie gute Spieler sind und dass sie auch bei uns verdammt wertvoll werden können“, so der Trainer im Interview mit der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 43-Jährige führt aus: „Zur Wahrheit gehört aber auch: Sie hatten lange nicht gespielt und es braucht dann nun mal eine gewisse Zeit, um einen Spieler wieder in Top-Form zu bringen. Daran arbeiten alle Seiten mit großem Elan mit.“ Toppmöller ist sich sicher: „Es wird alles gut. Grundsätzlich ist eine hohe Erwartungshaltung kein Problem.“ Aktuell steht die SGE in der Bundesliga auf Platz sechs.