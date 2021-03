FC Bayern: Neue Gerüchte um Valverde

Federico Valverde steht offenbar immer noch bei den Verantwortlichen des FC Bayern auf dem Zettel. Laut der ‚Marca‘ zeigen die Münchner nach wie vor Interesse am Mittelfeldspieler von Real Madrid. Die spanische Sportzeitung hatte den 22-jährigen Uruguayer bereits während des vergangenen Sommer-Transferfenster mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Für Real war ein Verkauf von Valverde damals nicht in Frage gekommen und nach wie vor scheinen die Königlichen ihre Meinung nicht geändert zu haben. Laut dem ‚Marca‘-Bericht wird Valverde in Madrid als unverkäuflich angesehen. Konkrete Schritte in Richtung Transfer habe Bayern aber ohnehin noch nicht eingeleitet.