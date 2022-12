RB: Gvardiol-Berater spricht über Wechsel

Josko Gvardiol ist heiß begehrt, nun spricht sein Berater erstmals über einen Wechsel im kommenden Sommer. ‚Sky‘ zitiert Marjan Sisic, den Berater des Innenverteidigers, wie folgt: „Bezüglich eines möglichen Wechsels im Sommer 2023 sind wir nicht in Eile und ich kann klarstellen, dass es mit keinem Klub eine Vereinbarung gibt.“

„Sicher, eine Menge Topklubs haben sich über Josko informiert, aber er hat einen Langzeitvertrag in Leipzig. Er fühlt sich in Leipzig wohl“, führt Sisic aus. Zuletzt wurde berichtet, dass sich derFC Chelsea in Verhandlungen mit den Sachsen befinden soll.

