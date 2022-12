Gvardiol: Chelsea-Verhandlungen mit Leipzig?

Der FC Chelsea ist nach wie vor an Josko Gvardiol interessiert. Wie ‚90min.com‘ berichtet, befinden sich die Blues weiterhin in Verhandlungen mit RB Leipzig. Der Premier League-Klub sei optimistisch, sich mit den Sachsen auf einen Transfer verständigen zu können.

Bereits im Sommer wurde der 20-jährige Kroate mit einem Wechsel an die Stamford Bridge in Verbindung gebracht. Auch Christopher Nkunku zieht es wohl auf die Insel. Die Leipziger könnten binnen kürzester Zeit also gleich zwei Leistungsträger an die Londoner verlieren.