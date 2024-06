Atlético: Witsel hängt ein Jahr dran

Die Karriere von Axel Witsel bei Atlético Madrid erhält ein weiteres Kapitel. Der ehemalige BVB-Profi hat seinen Vertrag mit den Rojiblancos um eine zusätzliche Saison bis 2025 verlängert, das haben die Spanier offiziell verkündet. Der inzwischen 35-jährige Defensivallrounder trägt seit 2022 das rot-weiß gestreifte Trikot.

„Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr in diesem großartigen Verein zu bleiben“, wird der routinierte Belgier auf der Website des Hauptstadtklubs zitiert. Insgesamt stand Witsel bereits in 94 Pflichtspielen für Atletí auf dem Rasen. Die 100 wird er dann wohl in der kommenden Saison knacken.