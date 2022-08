Baumgart relativiert Modeste-Stichelei

Steffen Baumgart nimmt den Seitenhieb in Richtung Anthony Modeste zurück. „Das habe ich nicht so gemeint“, stellt der Trainer des 1. FC Köln gegenüber der ‚Bild‘ klar und sieht sich als Opfer eines medialen Missverständnisses: „Wenn Aussagen interpretiert werden, wird es schwierig.“

Dabei waren die Aussagen des Trainers recht deutlich: „Wir sehen es ja gerade, wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schießt du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher. So deutlich muss man es sagen.“ Vielmehr „war die Mannschaft in seinem Hintergrund“ das, was den Stürmer, der mittlerweile für Borussia Dortmund Tore schießt, „ausgezeichnet hat“.