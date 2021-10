Weigl über Benfica-Wechsel: „Keinen Tag bereut“

Julian Weigl ist davon überzeugt, dass sein Transfer von Borussia Dortmund zu Benfica Lissabon im Januar 2020 die richtige Entscheidung war. „Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ziehe ich sie durch“, so der 26-Jährige im ‚kicker‘, „davon abgesehen bin ich überzeugt, den richtigen Schritt gemacht zu haben. Jetzt, wo wir in der Champions League spielen, sehen diese Leute vielleicht auch, wie groß dieser Klub ist und wie schwer wir es den Gegnern machen. Ich habe es nicht einen Tag bereut, hierhergekommen zu sein.“

Mit Benfica steht Weigl zurzeit an der Tabellenspitze der portugiesischen Liga. Im Mittelfeld ist er unter Trainer Jorge Jesus gesetzt und überzeugt auch statistisch: In zwölf Pflichtspielen stehen sechs direkte Torbeteiligungen zu Buche. Weigl (fünf Länderspiele) hofft, dass ihn seine Leistungen auch wieder für die Nationalmannschaft interessant machen: „Ich kann für mich nur sagen, dass ich gerne wieder in die Nationalmannschaft zurückkommen würde. Ich weiß, dass die Konkurrenz groß ist. Aber ich traue es mir zu. Damit das funktioniert, will ich mich so gut es geht zeigen.Ich denke, ich bin dabei auf einem guten Weg.“