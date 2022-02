Bellingham-Rekord: Aushängeschild für das System BVB

Auch das halbe Dutzend gegen aktuell kriselnde Fohlen aus Mönchengladbach konnte Borussia Dortmunds 2:4-Schlappe drei Tage zuvor gegen die Glasgow Rangers nicht vergessen machen. Erst wenn am Donnerstag – dann wohl wieder mit Erling Haaland (21) – im Ibrox Stadium doch noch das Achtelfinale gesichert wird, kann man das Hinspiel abhaken.

Rekord für Bellingham

Jude Bellingham hatte schon am gestrigen Sonntag einen Extragrund zu feiern. Für den Mittelfeldmotor war es der bereits 50. Bundesliga-Einsatz. Mit 18 Jahren und 236 Tagen ist er der jüngste ausländische Profi, der diese Marke erreichte.

50 – Jude Bellingham machte gestern sein 50. #Bundesliga -Spiel – mit 18 Jahren und 236 Tagen wurde er zum jüngsten ausländischen Spieler der BL-Historie, der diese Marke erreichte. Vier der jüngsten fünf Spieler in diesem Ranking erreichten die Marke für den @BVB. Juwel. pic.twitter.com/OAeyJHadEb — OptaFranz (@OptaFranz) February 21, 2022

Interessant sind aber vor allem die Plätze dahinter. Mit Giovanni Reyna (19), Christian Pulisic (23) und Jadon Sancho (21) finden sich auf den vorderen vier Plätzen ausschließlich Spieler, die ihren 50. Bundesliga-Einsatz im schwarz-gelben BVB-Trikot gefeiert haben.

„Der Anspruch ist es, sich um die besten Talente vor allem in Europa, aber auch weltweit zu kümmern“, formulierte Sportdirektor Michael Zorc unlängst die Ziele der Borussia, „der Königsweg ist es, wenn es über die eigene Jugend geht. Pulisic haben wir mit 15 Jahren verpflichtet, nicht mit 17 oder 18. Ihn haben wir mit ausgebildet.“

System BVB funktioniert

Die Realität zeigt: Das System BVB funktioniert. Haaland spielt nur deshalb in Dortmund, weil er und vor allem Berater Mino Raiola ganz genau wissen, dass sich in ganz Europa junge Talente mit am besten in Dortmund weiterentwickeln. Karim Adeyemi (20) ist das nächste Spitzentalent, das mutmaßlich genau deshalb ab dem Sommer in Dortmund auflaufen wird.

Und Zorc versteht es brillant, damit zu wuchern: „Die ausländischen Jung-Profis sehen die Einsatzzeiten der jungen Spieler bei Borussia Dortmund. Sie sehen, dass wir keine Angst haben, denen zu vertrauen und sie ganz oben einzusetzen.“

Einsatzrekorde wie die von Bellingham helfen, den Ruf weiter zu zementieren. Und auch die Liste der jüngsten Bundesliga-Debütanten führt der BVB mit Youssoufa Moukoko (16 Jahre und ein Tag) an. Es sind diese Statistiken, die der BVB auch in Zukunft jungen Talenten in die Präsentationsmappe legen wird.