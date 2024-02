Frankfurt will mit Matanovic verlängern

Eintracht Frankfurt möchte Sturm-Talent Igor Matanovic langfristig binden. „Igor Matanovic spielt in Karlsruhe eine gute Rolle und macht dort seine Tore. Wir sind im Austausch, seinen Vertrag verlängern zu wollen“, so Frankfurts Sportdirektor Markus Krösche auf der heutigen Pressekonferenz. Der 20-jährige Matanovic, der noch bis Saisonende an den KSC verliehen ist, verfügt über einen bis 2026 datierten Kontrakt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Leihe zum Zweitligisten stellt sich bislang als Win-Win-Situation heraus. Matanovic erhält jene Spielzeit, die er bei der Eintracht nicht bekommen hätte und entwickelte sich bei den Karlsruhern zum Leistungsträger. In 19 Ligapartien steuerte der 1,94 Meter große Angreifer zehn direkte Torbeteiligungen bei.