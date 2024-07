FC Bayern: Palhinha reist morgen an

Der FC Bayern wird den Transfer von João Palhinha (29) voraussichtlich morgen final eintüten. Laut der ‚Bild‘ reist der Sechser am Mittwoch erneut nach München, um die Unterschrift unter den bereits vereinbarten Vierjahresvertrag zu setzen.

Schon am Samstag hatte Palhinha den Medizincheck absolviert und war im Anschluss in den Flieger nach Portugal gestiegen. Rund 50 Millionen Euro plus Boni fließen an den FC Fulham.