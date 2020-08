Corona: Drei positive Tests beim FC

Vor dem Trainingsstart des 1. FC Köln am heutigen Samstag gab es drei positive Tests auf das Coronavirus. Wie der Verein dem ‚Express‘ bestätigt, sind zwei Spieler und ein Mitglied des Funktionsteams betroffen.

Die Kölner Boulevardzeitung berichtet weiter, dass die betroffenen Spieler „für zehn Tage von der Mannschaft isoliert“ werden. Der Rest des Bundesliga-Teams trainierte am Vormittag normal am Geißbockheim.

Zwei #effzeh-Spieler sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Beide begaben sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne. In den beiden Testrunden fielen alle anderen Tests negativ aus.