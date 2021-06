Barça: Kommt Traoré im Tausch?

Beim FC Barcelona ist mal wieder ein Spielertausch im Gespräch. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge könnte Muskelpaket Adama Traoré (25) von den Wolverhampton Wanderers zu den Katalanen zurückkehren. Im Gegenzug sei der 21-jährige Trincão eine Option als Tauschpartner.

Der Portugiese kam erst vor einem Jahr nach Barcelona, konnte sich bislang aber nicht wirklich durchsetzen. Die Konkurrenz in der Offensive bei den Blaugrana wird in diesem Sommer noch zunehmen. Für 30 Millionen würde Barça Trincão darum wohl ziehen lassen. Traoré wiederum verließ Barcelona vor sechs Jahren in Richtung England, wird aber immer wieder mit einer Rückkehr ins Camp Nou in Verbindung gebracht.