PSG und das Mbappé-Dilemma

Auf dem Spielfeld ist Kylian Mbappé einer der Schnellsten. Wenn es um seinen Zukunftspläne geht, lässt der 22-Jährige sich aber lieber Zeit. Diese Haltung stößt bei Paris St. Germain auf wenig Gegenliebe. Denn sie setzt den französischen Meister gehörig unter Druck.

Wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, lässt Mbappé seinen Arbeitgeber hinsichtlich einer möglichen Vertragsverlängerung zappeln. Ein Angebot über vier bis fünf Jahre inklusive Gehaltserhöhung auf 36 Millionen Euro netto liegt dem Angreifer seit längerem vor. Auf eine Rückmeldung wartet PSG seitdem aber.

In der Zwickmühle

Mbappé hat keine Eile, will sich alle Möglichkeiten offenhalten und vor allem wissen, wie es in Paris in den nächsten Jahren weitergeht. Und auch die Frage, ob Real Madrid im Sommer den Versuch einer Verpflichtung wagen wird, steht unbeantwortet im Raum.

Für PSG ergibt sich daraus ein handfestes Dilemma. Denn 2022 läuft der Vertrag des umworbenen Superstars aus. Das Risiko, mit Mbappé ins letzte Vertragsjahr zu gehen, ist immens. Denn dann droht ein ablösefreier Abgang. Gleichzeitig wäre es der ‚L'Équipe‘ zufolge kontraproduktiv, den Druck auf Mbappé jetzt zu erhöhen. Fingerspitzengefühl und gute Nerven sind gefragt.