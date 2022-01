Ajax leiht Ihattaren aus

Mohamed Ihattaren beendet seine glücklose Zeit in der italienischen Serie A und kehrt zurück in die Niederlande. Ajax Amsterdam leiht den 19-jährigen Offensivspieler bis Ende Dezember 2022 aus. Eine Kaufoption ist Teil des Deals. Nach Beendigung seiner Quarantäne soll er zunächst bei der Ajax-Reserve mitwirken. Ihattaren war im Sommer von der PSG Eindhoven zu Juventus Turin gewechselt und umgehend an Sampdoria Genua weiterverliehen worden. Zum Einsatz kam er in Italien nicht.

Ajax-Sportchef Marc Overmars sagt: „Mo Ihattaren ist erst 19 Jahre alt und gilt als eines der größten Talente in unserem Land. Allerdings hat er aufgrund bestimmter Umstände lange Zeit kein Spiel bestritten. Bei uns wird er bei Jong Ajax weiter an seiner Fitness arbeiten. Dort kann er dann zeigen, dass er immer noch der gute Spieler ist, den wir kennen.“