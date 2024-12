Vereinsloser Ex-Bayer: Sarr brennt aufs Comeback

Bouna Sarr will bald wieder auf dem Feld stehen. Im Interview mit FT sagt der vereinslose Rechtsverteidiger: „Ich höre mir alles an. Ich denke, dass ich nach wie vor in Vereinen spielen kann, die in tollen Wettbewerben vertreten sind.“

Dabei hat der 32-Jährige nicht mal eine Präferenz. „Ich schließe keine Türen, ich vermisse einfach den Fußball“, sagt Sarr, „ich habe keine besonderen finanziellen Anforderungen. Es könnte Frankreich, Spanien, England sein. Das spielt keine Rolle.“ Zuletzt stand der Franzose vier Jahre lang beim FC Bayern unter Vertrag, war dort aber nie Stammkraft.