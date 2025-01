Besiktas klopft bei Bayern an

Besiktas zeigt offenbar Interesse an Emirhan Demircan vom FC Bayern. Laut ‚Sports Digitale‘ haben die Istanbuler beim deutschen Rekordmeister die Möglichkeit eines Wechsels des 20-jährigen Linksaußen abgeklopft. Ob mehr draus wird, ist aktuell noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demircan ist gebürtiger Münchner, spielt aber für die U21 der Türkei. Für die Bayern läuft er in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga auf. Seine Bilanz in der aktuellen Saison: Vier Tore und fünf Vorlagen in 15 Spielen. Demircans Vertrag läuft am Saisonende aus. Schon jetzt dürfte er also ohne Zustimmung des FCB einen ab der kommenden Saison gültigen Kontrakt bei Besiktas unterschreiben.