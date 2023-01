Milan will Saint-Maximin

Auf der Suche nach einem neuen Angreifer ist der AC Mailand offenbar in England fündig geworden. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato wollen die Italiener Allan Saint-Maximin (25) von Newcastle United ausleihen. Für den Ex-Hannoveraner will man sich zudem eine Kaufoption sichern.

Der verletzungsgeplagten Milan-Offensive gelangen nur zwei Treffer in den vergangenen fünf Plichtspielen. Auch deshalb waren die Mailänder zuletzt an Nicòlo Zaniolo (23) interessiert, aufgrund der hohen Ablöseforderung der AS Rom (rund 30 Millionen Euro) könnte man nun auf Saint-Maximin umschwenken.

